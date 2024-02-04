Владимирская область взяла шефство над атомным крейсером «Князь Пожарский»

Владимирская область будет оказывать шефскую помощь атомному подводному крейсеру «Князь Пожарский».Владимирская область взяла шефство над подводным крейсером стратегического назначения под названием «Князь Пожарский».
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