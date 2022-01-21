Путин и Бербок, "СП-2", Украина: какие темы волнуют бизнес ФРГ в РФ

Угроза войны между Россией и Украиной и ее возможные последствия для германо-российского экономического сотрудничества, судьба газопровода «Северный поток — 2», негативное влияние пандемии коронавируса на глобальные производственные процессы, а также перспективы сотрудничества ФРГ с восточноевропейскими и центральноазиатскими странами в области «зеленого» водорода — эти темы во многом определили направление дискуссий на новогоднем приеме 20 января Восточного комитета германской экономики (Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft) — организации, лоббирующей интересы фирм из Германии, которые работают в России, Восточной Европе, на Южном Кавказе и в Центральной Азии.