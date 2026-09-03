RUONIA стабилизировалась на уровне 13,84% в четверг

RUONIA формируется на основе сделок между 35 крупнейшими банками России и служит ориентиром для купонных выплат по облигациям.
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