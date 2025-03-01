Диверсия ЦБ против благополучия России. 90 % золота утекло в Лондон: Катасонов

По мнению доктора экономических наук Валентина Катасонова, высказанному в интервью Царьграду, несмотря на лидирующие позиции России в золотодобывающей отрасли, страна значительно отстает от лидеров по объему золотых резервов.
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