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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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20-летний Байум подписал 8-летний контракт с «Ванкувером» с зарплатой 9,38 млн долларов в год

20-летний защитник Зеев Байум подписал контракт с « Ванкувером » на 8 лет. Зарплата хоккеиста по новому соглашению составит 9,38 миллиона долларов в год.

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