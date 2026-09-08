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Улетевшая в Португалию Бородина взобралась на гору и напугала поклонников

Улетевшая в Португалию Бородина взобралась на гору и напугала поклонников

Ксения Бородина улетела на остров Мадейра. Ведущая поделилась экстремальными кадрами. Ксения Бородина вышла на связь с острова Мадейра, принадлежащего Португалии.

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