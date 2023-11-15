Игрок "Лиона" Тальяфико: Месси захочет продолжить, если выиграем Кубок Америки

Аргентинский защитник французского "Лиона" Николас Тальяфико рассказал, что должно произойти, чтобы его соотечественник, нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси сыграл на чемпионате мира - 2026.
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