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Игрок "Лиона" Тальяфико: Месси захочет продолжить, если выиграем Кубок Америки

Игрок "Лиона" Тальяфико: Месси захочет продолжить, если выиграем Кубок Америки

Аргентинский защитник французского "Лиона" Николас Тальяфико рассказал, что должно произойти, чтобы его соотечественник, нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси сыграл на чемпионате мира - 2026.

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