Полковник высказался о последствиях ограничения доступа России к Starlink

Военный эксперт Матвийчук: на ВС РФ не отразится ограничение доступа к Starlink На Вооруженных силах (ВС) России никак не отразится пресечение доступа к Starlink со стороны США и компании SpaceX, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
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