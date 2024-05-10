Полковник высказался о последствиях ограничения доступа России к Starlink

Военный эксперт Матвийчук: на ВС РФ не отразится ограничение доступа к Starlink На Вооруженных силах (ВС) России никак не отразится пресечение доступа к Starlink со стороны США и компании SpaceX, считает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.