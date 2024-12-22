Путин: власти Татарстана восстановят все поврежденное атакой БПЛА

Гарибян Сусанна

Да не "доколе", а почему? Почему власти наших городов не задумываются о том, как обеспечить безопасность своих граждан?ПВО не хватает-0бред! Всё у нас есть, просто считают, что их это не коснётся, задницы из кресел трудно лишний раз поднять и никак не дойдёт до них, что СВО давно превратилось в войну всей Европы и Америки против России. Саратовский мост враг во время Великой Отечественной войны как ни пытался повредить не смог, хотя ПВО тогда были несравнимо слабее сегодняшних, а на бомбёжку постоянно вылетали фашистские ассы. Да и защищали их девчата-зенитчицы, мужики все ушли в бой за Сталинград. Тогда война была народная, каждый в тылу был, как на фронте. И каждый отвечал за свой участок работы.