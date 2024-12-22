Все повреждения, которые были нанесены в результате атаки дронов на Казань, будут устранены, выразил уверенность президент России Владимир Путин.
Путин: власти Татарстана восстановят все поврежденное атакой БПЛА
Комментарии
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АА
Алекс Архипов
Доколе?
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20 час.
Гарибян Сусанна
Да не "доколе", а почему? Почему власти наших городов не задумываются о том, как обеспечить безопасность своих граждан?ПВО не хватает-0бред! Всё у нас есть, просто считают, что их это не коснётся, задницы из кресел трудно лишний раз поднять и никак не дойдёт до них, что СВО давно превратилось в войну всей Европы и Америки против России. Саратовский мост враг во время Великой Отечественной войны как ни пытался повредить не смог, хотя ПВО тогда были несравнимо слабее сегодняшних, а на бомбёжку постоянно вылетали фашистские ассы. Да и защищали их девчата-зенитчицы, мужики все ушли в бой за Сталинград. Тогда война была народная, каждый в тылу был, как на фронте. И каждый отвечал за свой участок работы.
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18 час.
М
Мария
Тер. акты предотвратить все невозможно. Но для этого много делается. У нас предотвращены десятки таких попыток.
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8 час.