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FiNE NEWS

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Гарик Харламов стал отцом во второй раз

Гарик Харламов стал отцом во второй раз

45-летний комик Гарик Харламов стал отцом во второй раз. Недавно стало известно, что его третья жена, 33-летняя актриса Катерина Ковальчук, беременна и вскоре родит ребёнка.

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