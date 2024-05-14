В зоне СВО ликвидирован воевавший с 2014 года снайпер ВСУ «Снежинка»

Военкор Руслан Татаринов сообщил о ликвидации в зоне специальной военной операции украинского снайпера Станислава Ахвердиева с позывным «Снежинка», который принимал участие в боевых действиях в Донбассе с 2014 года.
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