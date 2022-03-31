Первая мусульманская молитвенная комната открылась в одной из воинских частей ВВО

После открытия молитвенной комнаты, военнослужащими-мусульманами был прочитан первый намаз и сделано дуа, в целях принятия поколения верующих военнослужащих-мусульман во время наступающего обязательного для мусульман поста – месяца Рамадан.
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