Город Очаков в Николаевской области Украины остался без прикрытия с моря

Неназванный источник из российского силового ведомства сообщил, что город Очаков в Николаевской области Украины, который находится в стратегически важном районе на выходе из Днепро-Бужского лимана в Черное море, остался без морской военной флотилии.
Неназванный источник из российского силового ведомства сообщил, что город Очаков в Николаевской области Украины, который находится в стратегически важном районе на выходе из Днепро-Бужского лимана в Черное море, остался без морской военной флотилии.
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