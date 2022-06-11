Популярные статьи

Свежие комментарии

  • руслан
    Абсолютно в данном вопросе солидарен с вами! И прежде, чем главе лднр вступать в ряды РФ нужно внести на конституцион...Пушилин прокоммен...
  • Владимир Алтайцев
    Не6корректно сравнивать  время  Петра Первого и сейчас.Путь в Россию: Пе...
  • Владимир Алтайцев
    Нет сомнений, нога  русского солдата  ступит на  берега  этого лимана, чтобы  никогда  уже  с него не уйти. Он  нужен...Город Очаков в Ни...

Город Очаков в Николаевской области Украины остался без прикрытия с моря

Город Очаков в Николаевской области Украины остался без прикрытия с моря

Неназванный источник из российского силового ведомства сообщил, что город Очаков в Николаевской области Украины, который находится в стратегически важном районе на выходе из Днепро-Бужского лимана в Черное море, остался без морской военной флотилии.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх