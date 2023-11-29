Певица Наргиз призналась пранкерам в финансировании ВСУ

Певица Наргиз рассказала о спонсировании ВСУ и татуировке с трезубцем Певица, звезда шоу «Голос», Наргиз в разговоре с пранкерами Вовану (Владимиру Кузнецову) и Лексусу (Алексею Столярову) рассказала о своей любви к Украине и США.