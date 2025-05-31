Обвинение абсурдно. Почему защита экс-вице-мэра Барнаула Шеломенцева просит его оправдать

Сам Шеломенцев и его адвокат заявляют о невиновности бывшего замглавы Барнаула по всем пунктам обвинения Бывший заместитель мэра Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев продолжает отрицать свою вину в получении взяток от предпринимателей Олега Бесчастного и Дениса Илюшина.
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