Обвинение абсурдно. Почему защита экс-вице-мэра Барнаула Шеломенцева просит его оправдать

Сам Шеломенцев и его адвокат заявляют о невиновности бывшего замглавы Барнаула по всем пунктам обвинения Бывший заместитель мэра Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев продолжает отрицать свою вину в получении взяток от предпринимателей Олега Бесчастного и Дениса Илюшина.