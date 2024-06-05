Диетолог Дианова: добавка к мороженому в виде фруктов поможет сохранить красивую фигуру

Мороженое — крайне калорийный десерт, злоупотребление которым может негативно отразиться на фигуре. Как не набрать лишний вес из-за любимой сладости, рассказала диетолог Нурия Дианова в беседе с «Ридусом».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии