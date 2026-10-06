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SUSANIN

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В Ижевске обновили посадочную площадку трамвая на остановке «Италмас»

В Ижевске обновили посадочную площадку трамвая на остановке «Италмас»

Ижевск. Удмуртия. На трамвайной остановке «Италмас» в Ижевске обновили посадочную площадку. Об этом сообщает МУП «ИжГорЭлектроТранс».

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