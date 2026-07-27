Председатель Государственной думы Вячеслав Володин на пленарном заседании, транслировавшемся на официальном сайте нижней палаты парламента, сделал заявление относительно выполнения президентских обращений.
Володин заявил о 100% выполнении посланий Путина
Комментарии
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Регина Толстоброва
Вот и правилььно бы было, если бы их отправили на военные сборы.
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виталий панов
Напомним, Вячеслав Володин призвал отправить депутатов на военные сборы вместо отпусков,а со сборов вернутся с корочками ветеранов боевых действий!Или участниками боевых действий!100% не все депутаты,служили в армии,или окончили вуз с военной подготовкой!И на какие сборы их отправлять?
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