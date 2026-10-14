Китай установил новый рекорд по экспорту автомобилей, сообщает «Интерфакс». По данным Главного таможенного управления КНР, за три квартала 2026 года страна поставила за рубеж 8,62 млн транспортных средств — на 51,9% больше, чем годом ранее.