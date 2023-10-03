Роскосмос назвал причину аварии станции «Луна-25»

Причиной столкновения станции «Луна-25» с лунной поверхностью стало нештатное функционирование бортового комплекса управления из-за невключения блока измерения угловых скоростей, сообщается 3 октября в соцсетях Роскосмоса.
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