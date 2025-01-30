Канадский министр об административных вызовах Трампа и торговых пошлинах

Канадский министр иностранных дел Мелани Жоли назвала администрацию Трампа непредсказуемой. Обсудив ситуацию с госсекретарем Марко Рубио в Вашингтоне, Жоли выразила обеспокоенность возможным введением 25% пошлин на канадские товары.
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