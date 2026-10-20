Голубцы-трубочки готовятся намного быстрее классических и получаются очень сочными. Рис добавляется сырым и отлично пропитывается томатной заливкой во время длительного томления в духовке или на плите.
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