«В 6:30 мы проснулись от сирен», — Галкин* объяснил, почему они с Пугачевой «сбежали в Россию»

Сутки назад в сети появилась новость о том, что Максим Галкин* и Алла Пугачева были замечены в аэропорту Тель-Авива, пытаясь покинуть страну, чтобы вернуться в Россию на фоне политических событий в Израиле.
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