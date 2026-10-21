Новосибирские компании развивают собственные программы помощи сотрудникам с детьми: например, авиакомпания S7 Airlines открыла корпоративные детсады в Оби и Домодедово, где бесплатно учатся более 100 детей, и предоставляет семьям работников билеты со скидкой до 95%.