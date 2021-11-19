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Диетолог раскрыла пользу горького шоколада

Диетолог Яна Гришина объяснила россиянам, почему в ежедневный рацион стоит включить горький шоколад. По ее словам, темным лакомством считается то, в котором не менее 55 процентов натурального какао, в то время как в молочном лишь 25-35 процентов.

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