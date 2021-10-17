Политолог назвал число сторонников Саакашвили в Грузии

В относительную значимость и влияние на происходящие политические процессы в Грузии третьего президента страны Михаила Саакашвили, который отбывает уголовное наказание в тюрьме города Рустаави, верят около 25-30% населения страны.
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