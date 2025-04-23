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Банки блокируют операции и урезают лимиты для держателей кредиток

Банки блокируют операции и урезают лимиты для держателей кредиток

Жалобы на снижение лимитов поступают от клиентов сразу нескольких крупных банков.Российские банки пересмотрели свое отношение к пользователям кредитных карт, которые активно пользуются беспроцентным периодом, но избегают выплаты процентов сообщает РБК.

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