Банки блокируют операции и урезают лимиты для держателей кредиток

Жалобы на снижение лимитов поступают от клиентов сразу нескольких крупных банков.Российские банки пересмотрели свое отношение к пользователям кредитных карт, которые активно пользуются беспроцентным периодом, но избегают выплаты процентов сообщает РБК.
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