ЛДПР внесет в Госдуму проект о штрафах за преследование в размере двух тысяч рублей

Гражданину может грозить штраф в размере 2000 рублей Депутаты Государственной Думы от ЛДПР во главе с председателем комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в Госдуму проект, которым предлагается ввести штрафы за преследование в размере двух тысяч рублей, если в действиях злоумышленника нет состава уголовного преступления, законопроект оказался в распоряжении издания РИА Новости.
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