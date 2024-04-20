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Команда «Астон Мартин» подала протест на результаты квалификации к Гран-при Китая

В «Астон Мартин» хотят оспорить результаты квалификации к Гран-при Китая. В официальном протесте, поданном в ФИА, говорится о том, что Карлос Сайнс не имел права продолжать выступления в квалификации после того, как остановился на треке, а сессия была остановлена красными флагами.

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