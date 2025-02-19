Эксперты рассказали, что ждёт самозанятых в Нижегородской области в 2025 году

С 2025 года в силу вступили новые законодательные нормы, касающиеся самозанятых россиян, включая расширение налоговых режимов и возможность проверки работодателей на предмет нарушений трудового законодательства.
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