Аршавин о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Я против иностранцев с российскими паспортами в сборной»

Андрей Аршавин высказался о натурализации легионеров. – Как относишься к натурализации Малкома и Клаудиньо? Если регламент изменится, и на поле в составе «Зенита» смогут выходить по 10 легионеров, то как такое воспримешь? – Как к таковой их натурализации я отношусь спокойно.
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