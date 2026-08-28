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От военной драмы до фантастики: 5 российских фильмов, за которые не стыдно

От военной драмы до фантастики: 5 российских фильмов, за которые не стыдно

Вокруг современного отечественного кино спорят регулярно: одни ждут легкого развлечения, другие — сложной фестивальной драматургии.

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