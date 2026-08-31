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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» отдает Эллиотта в аренду «Валенсии» без права выкупа. Клубы уже обменялись документами

Полузащитник « Ливерпуля »  Харви Эллиотт переходит в «Валенсию». 23-летний англичанин будет арендован на год без права выкупа, сообщает Маттео Моретто.

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