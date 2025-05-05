В легендарной студии Codemasters наступили тяжёлые времена: Electronic Arts провела сокр...

В легендарной студии Codemasters наступили тяжёлые времена: Electronic Arts провела сокращенияВ легендарной студии Codemasters – создателе таких культовых гоночных серий, как Colin McRae Rally и Dirt – наступили тяжёлые времена.
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