Анна Калашникова легла под нож ради возлюбленного

Певица Анна Калашникова сделала пластику. Экс-невеста Прохора Шаляпина, 39-летняя Анна Калашникова, перенесла пластическую операцию и в настоящее время проходит реабилитацию, которая, по ее словам, займет около месяца.
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