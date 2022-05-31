Макеевка и ХМАО заключили соглашение о дружбе и сотрудничестве Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и глава администрации Макеевки в Донецкой Народной Республике Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве.