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Макеевка и ХМАО заключили соглашение о дружбе и сотрудничестве

Макеевка и ХМАО заключили соглашение о дружбе и сотрудничестве

Макеевка и ХМАО заключили соглашение о дружбе и сотрудничестве Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова и глава администрации Макеевки в Донецкой Народной Республике Владислав Ключаров подписали соглашение о сотрудничестве.

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