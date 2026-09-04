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Юрий Лоза раскритиковал песню "Третье сентября"

Юрий Лоза раскритиковал песню "Третье сентября"

Он назвал хит Шуфутинского композицией одного дня Певец и композитор Юрий Лоза резко высказался о песне Михаила Шифутинского "Третье сентября".

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