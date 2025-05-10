Ким Чен Ын пообещал помочь России в случае нападения приспешников США

Владимир Смирнов/РИА Новости Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что без сомнений отдаст приказ использовать Вооруженные силы КНДР для оказания помощи РФ, "в случае, если американские и западные приспешники снова совершат вооруженное нападение на братскую страну", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).