Ким Чен Ын пообещал помочь России в случае нападения приспешников США

Владимир Смирнов/РИА Новости Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын заявил, что без сомнений отдаст приказ использовать Вооруженные силы КНДР для оказания помощи РФ, "в случае, если американские и западные приспешники снова совершат вооруженное нападение на братскую страну", сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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