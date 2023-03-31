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Истеричка, мать или ребенок? Сексолог рассказал, почему женщины «сюсюкают»

Истеричка, мать или ребенок? Сексолог рассказал, почему женщины «сюсюкают»

Почему взрослая женщина порой говорит детским тоном? Значит ли это, что есть какое-то расстройство личности? Значит ли это, что она подсознательно чувствует себя ребенком? Может быть, недолюбленным ребенком? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.

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