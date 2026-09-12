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Система мониторинга метана из заброшенных скважин за 250 долларов

Система мониторинга метана из заброшенных скважин за 250 долларов

Инженер Университета Южной Калифорнии (USC) разработал компактный и недорогой прибор для непрерывного мониторинга выбросов метана из заброшенных нефтяных и газовых скважин.

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