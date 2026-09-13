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This Landman Star's Career Began With A Role On America's First Bilingual Sitcom

This Landman Star's Career Began With A Role On America's First Bilingual Sitcom

Long before he took on the role of Danny "Gallino" Morrell in "Landman," Andy Garcia played a heartthrob boyfriend in a Season 2 episode of "¿Qué Pasa, USA?"Long before he took on the role of Danny "Gallino" Morrell in "Landman," Andy Garcia played a heartthrob boyfriend in a Season 2 episode of "¿Qué Pasa, USA?" .

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