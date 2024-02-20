Речан: "Мы не можем решить все проблемы с помощью одного радара"

Фрагменты беспилотников, упавшие недавно возле села Етулия Вулканештского района, не были обнаружены радаром – системой противовоздушной обороны, приобретенной в прошлом году Республикой Молдова у Франции.
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