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МО показало награждение расчетов ПВО группировки «Запад»

МО показало награждение расчетов ПВО группировки «Запад»

Минобороны России 26 декабря опубликовало кадры награждения военнослужащих подразделений войсковой противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведомственными наградами в зоне проведения специальной военной операции.

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