МО показало награждение расчетов ПВО группировки «Запад»

Минобороны России 26 декабря опубликовало кадры награждения военнослужащих подразделений войсковой противовоздушной обороны (ПВО) общевойсковой армии группировки войск «Запад» ведомственными наградами в зоне проведения специальной военной операции.
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