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Не может быть!

Не может быть!

В очередной раз, пересматривая легендарную комедию режиссера Леонида Гайдая  "Не может быть!", снятую по произведениям Михаила Зощенко, обратил свое внимание на самого уважаемого гостя на свадьбе у Володьки Завитушкина  -  Ивана Израилевича в новелле "Свадебное происшествие".

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