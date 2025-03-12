В очередной раз, пересматривая легендарную комедию режиссера Леонида Гайдая "Не может быть!", снятую по произведениям Михаила Зощенко, обратил свое внимание на самого уважаемого гостя на свадьбе у Володьки Завитушкина - Ивана Израилевича в новелле "Свадебное происшествие".
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