Госавтоинспекторы Херсонской области провели для школьников урок безопасности на улице в зимний период

Сотрудники Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия для учеников Нижнесерогозской школы Нижнесерогозского округа, Чаплынской и Григорьевской школ Чаплынского округа, Скадовской и Владимировской школ Скадовского округа, Подовской школы Новотроицкого округа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии