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Царьград

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Депутаты «Сильной Армении» отдадут премии жителям Тигранашена

Депутаты «Сильной Армении» отдадут премии жителям Тигранашена

Депутаты фракции «Сильная Армения» решили передать премиальные выплаты, назначенные в связи с Днем независимости, на нужды населения села Тигранашен.

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