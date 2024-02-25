Путин поручил сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде в Париже

Президент России Владимир Путин обратился к Министерству спорта и Олимпийскому комитету с просьбой составить предложения по участию спортсменов Российской Федерации в летних Играх, которые проведут в Париже.
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