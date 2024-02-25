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Путин поручил сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде в Париже

Путин поручил сформировать предложения по участию россиян в Олимпиаде в Париже

Президент России Владимир Путин обратился к Министерству спорта и Олимпийскому комитету с просьбой составить предложения по участию спортсменов Российской Федерации в летних Играх, которые проведут в Париже.

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Комментарии
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ТО
Терехов Олег
Что тут мусолить, давно определились что все желающие могут ехать как смогут но без поддержки государства за свой счет и потом ни каких плюшек от России не получат.
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17 час.

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