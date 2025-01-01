Прогноз погоды в Крыму на первый день 2025 года. • Симферополь: +10°, солнечно• Севастополь: +11°, солнечно• Ялта: +12°, ясно• Алушта: +11°, ясно• Евпатория: +11°, солнечно• Саки: +11°, облачно• Бахчисарай: +11°, солнечно• Джанкой: +12°, облачно• Судак: +10°, ясно• Феодосия: +.
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