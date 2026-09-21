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Царьград

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Антон Силуанов: Россия вложила 4 трлн рублей из ФНБ в инвестиции

Антон Силуанов: Россия вложила 4 трлн рублей из ФНБ в инвестиции

С 2019 года Россия израсходовала 15 трлн рублей из ФНБ, из них 4 трлн направлены на инвестиции, сообщил Антон Силуанов на МФФ-2026.

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