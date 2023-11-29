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Билялетдинов после 2:0 с «Ладой»: «Позитивные изменения в качестве игры есть, но остаются вопросы, которые надо улучшить»

«Для нас эта игра была важной, принципиальной – мы неудачно с ними сыграли в прошлых матчах. Ребята готовились и отдавались на льду, старались и делали все для того, чтобы выиграть.

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